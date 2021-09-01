شاهدوا دهشة محمد عساف حينما قابل مجسمه الشمعي في

2021/09/01 | 18:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف متحف "مدام توسو" دبي عن مجسم شمعي للفنّان الفلسطيني محمد عسّاف، وهذا المجسم الثاني الذي يعلن المتحف عن إنجازه بين مجموعة مجسماتٍ جديدة لنجوم من الشرق الأوسط سيكشف عنها تباعاً، قبل افتتاحه أمام الزوار قريباً.الأوّل كان للفنّانة الإماراتية- اليمنية بلقيس فتحي.شاهدوا ردة فعلهما حينما قابلا تمثاليهما لأوّل مرة.

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