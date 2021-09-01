2021/09/01 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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المتحدث باسم حكومة الإقليم: نعمل على خفض سعر البانزين خلال الأيام المقبلة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:22

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