اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ومعالجة رمانات هجومية في بغداد

2021/09/01 | 18:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم بالإرهاب وتفكيك عبوتين ناسفتين ومعالجة رمانات هجومية في العاصمة بغداد.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن الفعاليات الاستباقية التي تنفذها قطعات قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية لملاحقة عصابات داعش، وتجفيف منابع الإرهاب، وبتنسيق عالٍ مع استخبارات …

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