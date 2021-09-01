2021/09/01 | 18:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الاربعاء، نجاح المحاكاة التي أجرتها بخصوص إعلان النتائج بعد 24 ساعة من اجرائها.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (1 ايلول 2021)، انه "سيتم الاعلان عن نتائح التصويت الخاص والعام خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع".

واضافت، انه "سيتم بعد ذلك فتح محطة واحدة في كل مركز اقتراع وفقا للقرعة التي ستجرى، بحضور الاحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين".

واوضحت، انه "سيتم فتح المحطة ويعاد عدها وفرزها يدويا، فاذا كانت النتائج غير متطابقة غير متطابقة باكثر من 5 في المئة فتعاد عملية العد والفرز بالكامل في المركز".

واشار الى انه "يحق لوكلاء الاحزاب السياسية تقديم الشكوى حول اي حالة مخالفة للالتزام باجراءات المفوضية، حيث ستتخذ المفوضية الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف عن محاكاة الانتخابات وتعلن مدة زمنية لاعلان النتائج) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف عن محاكاة الانتخابات وتعلن مدة زمنية لاعلان النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).