المركزية غير الديمقراطية - نهاد ابو غوش

2021/09/01 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش تعلن معظم الأحزاب اليسارية ذات الجذور والخلفيات الماركسية اللينينية أنها تتبنى المركزية الديمقراطية كمبدا ناظم للعلاقات الداخلية في التنظيم، وللعلاقة بين الحزب والجماهيرن وتسرد الأنظمة الداخلية مجموعة المبادىء التي تجسد تطبيق هذا المبدا الناظم في المجالين (الداخلي والعلاقة مع الجماهير) من نوع تشكيل جميع الهيئات الحزبية بالانتخاب، التزام الأقلية براي الاغلبية مع حفظ حقوق الاغلبية، ......





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