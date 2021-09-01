2021/09/01 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال مصدر في أوبك+ إن المجموعة اتفقت اليوم على التقيد بسياستها القائمة لزيادات تدريجية في إنتاج النفط والتي تم الاتفاق عليها في يوليو وفقا لرويترز.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أوبك+ تتفق على إبقاء سياسة الإنتاج بلا تغيير المركز الخبري الوطني.

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