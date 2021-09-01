العراق يعلن إحباط محاولة تستهدف تزوير الانتخابات

2021/09/01 | 18:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، عن نجاح الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات؛ عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق …

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