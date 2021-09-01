2021/09/01 | 18:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مجلس وزراء الإقليم يناقش دعم أسعار الخبز وتوفير مياه الشرب

ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس، عدداً من القضايا ذات الصلة بالمواطنين، لاسيما أسعار الخبز والدقيق والبنزين ومياه الشرب.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقليم كردستان ووصفها بأنها زيارة مهمة وتاريخية، وتأكيد للعلاقة المتينة بين الطرفين.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ارتفاع أسعار الخبز والصمون والعمل على ضمان جودة الطحين المستورد من حيث الصحة والقيمة الغذائية، وتشكيل لجنة للمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوصية لجان القائم مقامية والأمن الغذائي لإجراء المتابعة في الأسواق.

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