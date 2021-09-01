ضربة عفرين الجوية.. رسالة روسية وصمت تركي

2021/09/01 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور يحدث للمرة الأولى، شنت طائرات حربية غارات على معسكر يتبع لفصيل "فيلق الشام" المدعوم من تركيا في محيط مدينة عفرين.

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