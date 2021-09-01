2021/09/01 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بدأ برشلونة مفاوضاته لتجديد عقد المدير الفني الهولندي رونالد كومان الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن بشروط حددها خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بدقة.وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية يوم الأربعاء إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يتفاوض مع كومان على تجديد عقده وفقًا لشروط محددة المركز الخبري الوطني.

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