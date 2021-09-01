بالجدول.. رحلات جوية لمختلف انحاء العالم ليوم غد

2021/09/01 | 19:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم الخميس.

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