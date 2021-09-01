انتحار شاب بشنق نفسه في الحلة

2021/09/01 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اقدم شاب على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله في الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" ان شابا في العشرينات من عمره انتحر ، بشنق نفسه في منزله، بحي البكرلي وسط الحلة".واضاف :" ان الشرطة نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث "./ انتهى

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