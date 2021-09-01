2021/09/01 | 19:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما "٣ كغم" من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة".واضافت انه "تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية "28 مخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة.. مكافحة المخدرات تقبض على متهمين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة.. مكافحة المخدرات تقبض على متهمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).