مصر تستثمر 4.45 مليار دولار في بناء أول خط من شبكة القطار السريع

2021/09/01 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مصر، الأربعاء، عقدًا بقيمة 4.45 مليار دولار مع شركة "سيمنس للنقل" الألمانية التي تقود تحالفاً لبناء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن خطة الدولة لتطوير موانئها.

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