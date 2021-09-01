2021/09/01 | 19:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، الأربعاء، ان تكون مباراة الغد مع فريق كوريا الجنوبية قوية جدا، مؤكدا امتلاكهم لاعبين جيدين في جميع المراكز.

وقال ادفوكات، في مؤتمر صحفي، اليوم (1 ايلول 2021)، انه "سعيد جدا بالعودة من جديد الى كوريا، ولكنني الآن بمهمة مع المنتخب العراقي ونطمح للتأهل الى كأس العالم، وهو تحد كبير لي".

واضاف، انه "حققت كوريا الكثير من التقدم على مدار السنوات القليلة الماضية، كان اللاعبون المتميزون نشيطين وأصبحوا فريقا أفضل، واتوقع ان تكون المباراة قوية جدا وسأحاول تقديم مباراة صعبة على المنتخب الكوري".

وقال مدرب منتخبنا الوطني: "نحن فريق محترف، ولا نحب إضاعة الوقت وليس صحيحا اننا سنعمل على اضاعة الوقت امام كوريا الجنوبية، كرة القدم تلعب على الملعب وليس على الفراش و لن ينام اللاعبون"، على حد تعبيره.

واوضح، انه "ركزت على رفع قدرة اللاعبين على التحمل، ولم يمض وقت طويل على تولي مهنة تدريب المنتخب العراقي، لكن اللاعبين أظهروا رغبتهم في العمل الجاد".

وتابع، انه "نسعى الى تقديم افضل ما لدينا في مباراة الغد امام كوريا الجنوبية ونمتلك لاعبين جيدين في جميع المراكز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادفوكات.. مباراة العراق وكرويا الجنوبية ستكون قوية.. نمتلك لاعبين جيدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادفوكات.. مباراة العراق وكرويا الجنوبية ستكون قوية.. نمتلك لاعبين جيدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).