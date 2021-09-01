2021/09/01 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس النواب في بيان صحفي، ان الحلبوسي “استقبل رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق له في مطار بغداد الدولي”.

التالي

منذ ساعتين

فرنسا تعد النهج الجديد للعراق “مثالا يحتذى به”

منذ 3 ساعات

الدهلكي يدعو التربية لانصاف طلبة الثالث متوسط الراسبين

منذ 3 ساعات

الصحة تسجل 7309 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 6 ساعات

دعم جماهيري وتأييد للشيخ فهد الراشد في جزيرة الرمادي

منذ 7 ساعات

الكربولي: فوج الطارمية مرحلة جديدة في اشراك المواطنين بحماية مناطقهم

منذ 10 ساعات

وزير الخارجية: العراق انتقل الى مرحلة التعاون الاقتصادي والشراكات

منذ 21 ساعة

الأعرجي: العلاقة مع واشنطن شراكة طويلة الأمد

منذ 22 ساعة

الحكيم: التوافقية المعطلة وفساد الصفقات عطلت إصلاح النظام السياسي

منذ 22 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 22 ساعة

الكاظمي يغرد بشأن “التجنيد الالزامي” و “صندوق الأجيال”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل نظيره الأردني في مطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يستقبل نظيره الأردني في مطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).