القبض على متهمين بحوزتهما كميات كبيرة من الحشيشة

2021/09/01 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية كبيرة من مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارزها ألقت القبض على متهمين اثنين بحوزتهما “٣ كغم” من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة”.

واضافت انه “تمت إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية “28 مخدرات”.

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