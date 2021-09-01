طالبان : الأرهاب الذي صدرناه : الجزء الأول - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/01 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : الارهاب الذي صدرناه الجزء الأول هذا المقال يتحاشى الانحياز لواحدة من الاكذوبتين الشائعتين : الوسطية ، و ، التطرف ، في الاسلام وينظر إليهما كتجل لمحور دائم الدوران ، هو محور الصراع على السلطة بين المسلمين .



لقد كرس المسلمون لهذا المحور جل وقتهم بما يفوق بآلاف المرات الوقت الذي خصصوه لهمومهم الروحية .



كم دقيقة تأخذ منهم صلواتهم الخمس كل يوم بمقابل كم ساعة يخصصونها لأعمالهم ......





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