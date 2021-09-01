شاهد بالفيديو.. يحصل في العراق فقط.. مؤسسة أمنية رسمية تدافع عن السلاح المنفلت وتدعو إلى تصفية الجيش

2021/09/01 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zbD5Z_hO6nU

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