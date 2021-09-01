شاهد بالفيديو.. الجميع يتصارع على المصالح وليس هناك من يريد بناء دولة

2021/09/01 | 20:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ymkv1_PNGY4

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