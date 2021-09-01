4 قرارات تمخضت عن اجتماع الصحة النيابية مع مجلس الخدمة الاتحادي

2021/09/01 | 20:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق 85% من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، نتائج اجتماعها مع رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي.

وبحسب بيان اللجنة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، فإن "نتائج اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية مع رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي كانت كالتالي:

أولًا: إطلاق استمارة التوظيف للمشمولين في موعد أقصاه 15 أيلول/سبتمبر 2021.

ثانيًا: اعتماد نسبة 15% من الدرجات الوظيفية المخصصة لتعيين حملة الشهادات العليا على أن توافق وزارة المالية على تخصيص الدرجات والتخصيصات المالية اللازمة لهم.

ثالثًا: إطلاق 85% من الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية الساندة.

رابعًا: تتولى وزارة الصحة بالسرعة الممكنة للفئة المذكورة في الفقرة ثانيًا تحديد التخصص العلمي المطلوب والموقع الجغرافي في ضوء حاجة الوزارة".

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