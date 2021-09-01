الموارد المائية: وفد تفاوضي برئاسة الوزير سيزور تركيا خلال أيام

2021/09/01 | 20:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن وفداً تفاوضياً عالي المستوى برئاسة وزيرها مهدي رشيد الحمداني، سيزور تركيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح للوكالة الرسمية: إن “هنالك زيارة خلال الأيام القليلة المقبلة لوفد عراقي عالي المستوى برئاسة وزير الموارد المائية إلى تركيا؛ لاستكمال المباحثات والمفاوضات في ملف […]

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