2021/09/01 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن وفداً تفاوضياً عالي المستوى برئاسة وزيرها مهدي رشيد الحمداني، سيزور تركيا، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، في تصريح للوكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قريبا..



وفد تفاوضي من وزارة الموارد المائية سيزور تركيا المركز الخبري الوطني.

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