وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (10). - سعيد الكحل

2021/09/01 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل مرت عشر سنوات على قيادة البيجيدي للحكومة ومثلها على الوعود التي قدمها للناخبين بتقليص الفوارق المجالية وفك العزلة عن العالم القروي دون أن تتحقق على أرض الواقع .



فالدستور المغربي أحدث في فصله 142 صندوق التأهيل الاجتماعي وكذا صندوق التضامن بين الجهات بغرض توفير البنيات التحتية الأساسية والرفع من مستوى المعيشي لساكنة البوادي .



لكن البيجيدي لم يعط الأهمية المستحقة للعالم القروي عند وضع برامج حكومته وخ ......





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