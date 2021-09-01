تحالف أوبك بلاس يؤيد زيادة تدريجية على إنتاج دوله للنفط

2021/09/01 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق أعضاء منظمة الدول المنتجة للنفط في تحالف “اوبك بلاس” على الاستراتيجية التي تم تحديدها منتصف تموز/يوليو الماضي.

وبموجب هذه الاستراتيجية ستزيد الإنتاجية بشكل تدريجي لدعم تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر بشدة من جراء تفشي كوفيد-19.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بعد اجتماع عقد في مقرها في فيينا إن اوبك بلاس تؤكد مرة أخرى التعديل التصاعدي للإنتاج الشهري الإجمالي بمقدار 400 ألف برميل يوميا لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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