كردستان تعلن موعد بدء العام الدراسي وتقرر جعل الدوام حضورياً

2021/09/01 | 20:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم وضع مهلة أسبوعين للأولياء لملء استمارة التعهد.

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