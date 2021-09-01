5 توصيات خلال الاجتماع الثالث عشر لفريق الكمارك والمنافذ الحدودية

2021/09/01 | 20:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت هيئة الكمارك، الأربعاء، عدة توجيهات، فيما أكدت على المراكز الكمركية العمل وفق المنصة، والسيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم.

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وبحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (1 ايلول 2021)، فقد "ترأس عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الاجتماع الثالث عشر لفريق مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيئة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة".

وبحسب البيان، "تمت استضافة نائب رئيس هيئة المنافذ الحدودية الذي تسنم المنصب حديثا لاطلاعه على تفاصيل عمل الفريق".

وخرج الاجتماع بالتوصيات الاتية:

- "على الهيئة العامة للكمارك تقديم تقرير رسمي عن مستجدات برنامج الاسكودا الذي تم عن طريق تعاقد وزارة المالية مع الاونكتاد واخر التطورات.

- تشكيل فريق فني من المنافذ والكمارك والجهاز المركزي للإحصاء والشركة العامة للمعارض العراقية لدراسة بيانات رمز المنسق وإمكانية تعديلها من أجل تمكين الجهاز المركزي للإحصاء من ضمان الحصول على بيانات وإحصاءات دقيقة عن كمية المواد الاستيرادية والصادرات.

- تشكيل فريق فني من المنافذ والكمارك لدراسة المعوقات والملاحظات الخاصة ببرنامج الوصل الكمركي لغرض معالجتها.

- التأكيد على المراكز الكمركية العمل وفق المنصة الإلكترونية المعدة من هياة المنافذ واتخاذ أحد المنافذ الحدودية أنموذجا.

- تم اتفاق جميع المجتمعين على ضرورة السيطرة على ملف المواد المعفاة من الرسوم وتم تكليف الشركة العامة للمعارض العراقية بتقديم دراسة عن الإجراءات المطلوبة من الدوائر المانحة للاعفاءات من اجل اصدار الاجازات الاستيراديه للمواد المعفاة ضمن برنامج إجازات الاستيراد بعد تقديم كافة الوثائق الرسمية لمنع عمليات التزوير أو التلاعب بالكميات".

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