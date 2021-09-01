الاعلان عن جدول الامتحانات العامة /الدور الثاني/ للدراسة الابتدائية/الخارجيون ومحو الأمية فقط/

2021/09/01 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية، جدول امتحانات "الدور الثاني" للدراسة الابتدائية (العربية والكردية) الخارجيين ومحو الأمية فقط ، للعام الدراسي 2020 – 2021وذكر بيان للوزارة ان: الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 15 أيلول 2021) وتستمر لغاية الـ20من الشهر ذاته .واضاف ان : الامتحانات ستبدأ الساعة السابعة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي ، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب ./انتهى3

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