عضو بطالبان : رئيس الحركة سيترأس الحكومة الافغانية الجديدة

2021/09/01 | 20:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن عضو اللجنة الثقافية في حركة /طالبان/ إنعام الله سمنغاني أن : زعيم حركة /طالبان/ الملا هبة الله آخوند زاده الملقب بأمير المؤمنين، سيترأس الحكومة الأفغانية المستقبلية.وقال لقناة / طلوع نيوز/ ان : المشاورات حول الحكومة المستقبلية أوشكت على الانتهاء، وعقدت المشاورات اللازمة لتشكيل مجلس الوزراء.الحكومة الإسلامية التي سنعلن عنها ستكون مثالا للشعب.وأضاف: لا شك في ضرورة وجود أمير المؤمنين في الحكومة، وينبغي أن يكون على رأس الحكومة، وهو أمر لا شك فيه./انتهى3

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