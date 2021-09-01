2021/09/01 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في مؤتمر صحفي، عن عملية الإخلاء التي قامت بها القوات الأمريكية مع بعض الحلفاء في أفغانستان، مشيرًا إلى أنه "يوم الهجوم على المطار، قامت قواتنا وشركاؤهم بالدفع قدمًا والاستمرار، واضعة 89 رحلة إنقاذ في الهواء على مدى 24 ساعة، ناقلة 12500 روح إلى الحرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأمريكي: قمنا بـ89 رحلة ونقلنا 12500 روح إلى الحرية يوم هجوم مطار كابول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأمريكي: قمنا بـ89 رحلة ونقلنا 12500 روح إلى الحرية يوم هجوم مطار كابول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).