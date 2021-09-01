2021/09/01 | 20:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 66yEACKw-jk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري قدم 200 شهيد في تظاهرات تشرين وقرر الانسحاب بعد تدخل السفارة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري قدم 200 شهيد في تظاهرات تشرين وقرر الانسحاب بعد تدخل السفارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).