التربية تعلن جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية

2021/09/01 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية (العربية والكردية) الخارجيون ومحو الأمية فقط، للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان إن “الامتحانات ستنطلق يوم (الاربعاء 15 أيلول 2021) وتستمر لغاية الـ20من الشهر ذاته”.

وأوضحت، أن “الامتحانات ستبدأ الساعة الثامنة صباحا حسب توقيت مدينة بغداد المحلي، وفي حال صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه في الجدول وبنفس الترتيب”.

أدناه الجدول:

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