اختطاف أكثر من 100 طالب ومعلم من مدرسة في نيجيريا

2021/09/01 | 20:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة “نيجيريان تريبيون” أن قطاع الطرق خطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين من مدرسة ثانوية عامة في ولاية زامفارا بشمال البلاد.

وقال أحد السكان المحليين إن قطاع الطرق اقتحموا المدرسة حوالي الساعة 11.00 صباحا بالتوقيت المحلي (13.00 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء وفتحوا النار.

وأضاف شاهد عيان للصحيفة “بمجرد دخولهم المدرسة بدأوا في إطلاق النار عشوائيا وخطفوا أكثر من 100 طالب وعشرات المعلمين على الفور”.

وخُطف أكثر من 1100 تلميذ من مدارسهم وكلياتهم في منطقة شمال غرب نيجيريا منذ ديسمبر 2020.

وانتشرت عمليات الخطف الجماعي، التي كانت أسلوبا يتبعه المتطرفون في شمال شرق نيجيريا، في شمال غرب البلاد على يد عصابات مسلحة تخطف للحصول على فدية.

وزامفارا واحدة من أربع ولايات في شمال غرب نيجيريا اتخذت إجراءات لمحاولة احتواء الأزمة الأمنية، حيث حظرت بيع الوقود في عبوات ونقل الحطب على شاحنات على أمل أن يعطل ذلك العصابات التي تجوب الشوارع على دراجات نارية وتعسكر في الغابات.

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