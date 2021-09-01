رسالة عاجلة للكاظمي.. استغلال أموال صلاح الدين وسيارات الدول للدعاية الانتخابية

2021/09/01 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدينكشفت عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، النائب منار عبد المطلب، الاربعاء، عن تحول ميزانية المحافظة الى تمويل الدعاية الانتخابية.وقالت عبد المطلب في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "هناك استغلال غير مسبوق للمال العام وامكانيات الدولة الاتحادية من قبل المسؤولين التنفيذين في المحافظات ممن رشحوا انفسهم في الانتخابات النيابية المقبلة"، لافتة الى ان "مايحصل امر مؤسف للغاية ويظهر مدى تغلغل هولاء وقدرتهم في تمويل دعاياتهم الانتخابية من المال العام وبشكل معلن".واضافت عبد المطلب، ان "الامثلة كثيرة عن استغلال المال العام وامكانيات الدولة في دعم المرشحين ومنهم محافظ صلاح الدين الذي قام بالغاء مشاريع وتحويل اخرى الى مناطق نفوذه الانتخابي"، مؤكدة أن "ميزانية المحافظة تحولت الى دعاية انتخابية ناهيك عن استغلال سيارات الدولة والامكانياته الاخرى في الدعاية الانتخابية".ودعت الى "ضرورة ان يكون للكاظمي والمفوضية تدخل في ملف التهام موارد الدولة وتحويلها الى ادوات للدعاية الانتخابية واهمية ان يعفى المسؤولين التنفيذين من مناصبهم قبل الانتخابات لتجنب استغلال مواقعهم وامكانياتها دوائرهن ووزارتهم للمال العام في الدعاية".

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