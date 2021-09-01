بعد اتفاق رفع الزيادة التدريجية بمقدار 400 الف برميل باليوم ..وزير النفط : ستبقى السوق النفطية خاضعة للمراقبة

2021/09/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل اهمية الاتفاق الجماعي ونجاح الدول الاعضاء في "اوبك" و"اوبك بلاس" في التعاطي السليم والحكيم مع التحديات الكبيرة التي تواجه السوق النفطية ، وخصوصاً ازمة "كوفيد 19"..مشيداً بالتوافق الجماعي لمواجهة الازمة والتقليل من حجم تاثيرها على اقتصاديات الدول .وقال / حسب بيان للوزارة / بعد انتهاء اجتماع (اوبك +)ان : اتفاقات خفض الانتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد ادت الى احتواء الفوضى التي تسببت بها تداعيات انتشار كوفيد 19 ، مؤكداً ان السوق النفطية ستبقى خاضعة لمراقبة الجهات البحثية والمعنية في منظمة اوبك والدول الاعضاء من اجل التعاطي الآني مع المتغيرات في العرض والطلب .واعرب اسماعيل عن : امله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة ، والعمل على ذلك من قبل الجميع .واشار الى : الاتفاق على ضخ الزيادة التدريجية التي تقدر (400 الف برميل) باليوم اعتباراً من شهر تشرين الاول 2021 ، مؤكداً دعم العراق لجميع الاتفاقات التي تؤدي الى استقرار السوق النفطية ./انتهى3

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