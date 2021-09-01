النقل تتسلم طائرة جديدة الشهر المقبل

2021/09/01 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة النقل/ ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن موعد تسلمها طائرة حديثة من طراز A220-300 ضمن تعاقداتها مع شركة AIRBUS لصناعة الطائرات .وقالت في بيان : من المقرر وصولها الى مطار بغداد الدولي لتنضم الى اسطول الشركة مطلع شهر تشرين الأول المقبل.واوضحت انها : أرسلت الوجبة الأولى من الطيارين العراقيين الى المانيا لتدريبهم في شركة Lufthansa الالمانية التي تعتبر من كبريات شركات الطيران للحصول على ترخيص قيادة هذا النوع من الطائرات.واشارت الى انه من المؤمل تسلم طائرات جديدة اخرى من الطراز الحديث والمصنعة من قبل شركة BOEING وشركة AIRBUS لصناعة الطائرات نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل./انتهى3

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