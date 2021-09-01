ماجواير: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ

2021/09/01 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أشاد الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، نجم مانشستر يونايتد، بزميله الجديد في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.وقال ماجواير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وجود رونالدو في النادي أمر رائع، وسيؤثر بشدة (إيجابيا) على الفريق داخل وخارج الملعب، وسيتيح للاعبين فرصة التعلم وتحسين أدائهم".وأضاف: "بالتأكيد وجوده سيحسن فريقنا من خلال سجله التهديفي المذهل، إنه لأمر مدهش وجوده في النادي، وأنا أتطلع إلى لقائه في غضون أيام قليلة".ولعب رونالدو في مانشستر يونايتد من عام 2003 حتى 2009، حيث حقق العديد من البطولات بقميص الشياطين الحمر، كما توج بجائزة الكرة الذهبية.

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