2021/09/01 | 21:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، أن أوبك+ اتفقت على زيادة تدريجية بحجم الإنتاج اعتباراً من 1 تشرين الأول، فيما أعرب عن أمله في استقرار السوق النفطية خلال الفترة المقبلة.وقال عبد الجبار في بيان صدر بعد انتهاء اجتماع (اوبك +): إن “اتفاقات خفض الانتاج وضخ الزيادات التدريجية المدروسة للسوق النفطية قد […]

ظهرت المقالة وزير النفط يعلن موعد تنفيذ اتفاق ضخ الزيادة التدريجية بـ 400 الف برميل يومياً أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يعلن موعد تنفيذ اتفاق ضخ الزيادة التدريجية بـ 400 الف برميل يومياً) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يعلن موعد تنفيذ اتفاق ضخ الزيادة التدريجية بـ 400 الف برميل يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).