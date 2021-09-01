تقارير: الملكة إليزابيث تطلب قميصا موقعا من كريستيانو رونالدو

2021/09/01 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تطلب الحصول على قميص موقع من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد.ونشرت صحيفة (Sport Innovation Society) تقريرًا […]

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