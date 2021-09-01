2021/09/01 | 21:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت المفوضيّة العليا لحقوق الانسان، اليوم الاربعاء، بانزال اقسى انواع العقوبات في اي شائبة تلحق بالانتخابات القادمة و اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، في بيان، تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تطالب بانزال اقسى العقوبات لمن يعبث بالانتخابات المركز الخبري الوطني.

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