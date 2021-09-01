احباط عملية الكترونية تستهدف تزوير الانتخابات العراقية

2021/09/01 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬نجاح‭ ‬السلطات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬إحباط‭ ‬محاولة‭ ‬لتزوير‭ ‬الانتخابات،‭ ‬والتي‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬لـ»خلط‭ ‬الأوراق‭ ‬السياسية‭ ‬وإثارة‭ ‬الفوضى‭ ‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬محاولة‭ ‬سابقة‮»‬‭.‬ وتتكتم‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الساندة‭ ‬للعصابة‭ ‬المزورة‭ ‬،‭ ‬ضمن‭ ‬نهج‭ ‬حكومي‭ ‬يتجنب‭ ‬الاصطدام‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لاسيما‭ ‬المسلحة‭ ‬منها‭.[…]

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