تحت سقف المشروع القديم

2021/09/01 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬العراقية‭ ‬تدخل‭ ‬الانتخابات‭ ‬بنفس‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬السابقة‭ ‬او‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬فلكها‭.‬بل‭ ‬انَّ‭ ‬الظاهر‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬شعار‭ ‬واحد‭ ‬سابق‭ ‬او‭ ‬لاحق،‭ ‬لم‭ ‬يستهلك‭ ‬كلمات‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬والديمقراطية‭ ‬والبناء‭ ‬والاعمار‭ ‬والنازحين‭ ‬والشهداء‭ ‬والرخاء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الثروات‭.‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬إضافات‭ ‬خجولة‭ ‬تخص‭ ‬مطالب‭ ‬المنتفضين‭ ‬في‭ […]

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