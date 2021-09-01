منظمة الصحة تراقب (مو) النسخة المتحورة الجديدة من كورونا

2021/09/01 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحّة‭ ‬العالمية‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭-‬الأربعاء‭ ‬أنّها‭ ‬تراقب‭ ‬نسخة‭ ‬متحوّرة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬مو‮»‬‭ ‬رُصدت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬ وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬نشرتها‭ ‬الوبائية‭ ‬الأسبوعية‭ ‬حول‭ ‬تطوّر‭ ‬الجائحة‭ ‬إنّ‭ ‬النسخة‭ ‬المتحوّرة‭ ‬بي‭.‬1‭.‬621‭ ‬بحسب‭ ‬تسميتها‭ ‬العلمية‭ – ‬تمّ‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬‮«‬متحوّرة‭ ‬يجب‭ ‬مراقبتها‮»‬‭.‬ وأوضحت‭ […]

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