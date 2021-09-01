الخطوط الجوية العراقية تعلن عن قرب إستلام طائرة جديدة من طراز A220.

2021/09/01 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، عن قرب إستلام طائرة جديدة من طراز A220.

وقالت الشركة في بيان صحفي، انها “تعلن عن موعد استلامها لطائرة حديثة من طراز A220-300 ضمن تعاقداتها مع شركة AIRBUS لصناعة الطائرات ، والتي من المقرر وصولها الى مطار بغداد الدولي لتنظم الى اسطول الشركة مطلع شهر تشرين الأول القادم”.

واضافت الشركة انها “قد أرسلت الوجبة الأولى من الطيارين العراقيين الى المانيا لتدريبهم في شركة Lufthansa الالمانية التي تعتبر من كبريات شركات الطيران للحصول على ترخيص قيادة هذا النوع من الطائرات”.

واكدت انه “من المؤمل استلام طائرات جديدة اخرى من الطرازات الحديث والمصنعة من قبل شركة BOEING وشركة AIRBUS لصناعة الطائرات نهاية العام الجاري ومطلع العام القادم”.

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