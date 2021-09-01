تربية إقليم كردستان تحدد موعد بدء الدوام الحضوري للمدارس

2021/09/01 | 21:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن الدوام يكون بشكل طبيعي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت وزارة التربية في إقليم كردستان، جعل دوام المدارس الذي سينطلق في 14 أيلول/سبتمبر الجاري حضوريًا.

وقال كتاب للوزارة موقع باسم الوزير حمة سعيد واطلع عليه "ألترا عراق"، إن "الدوام يكون بشكل طبيعي مع الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا"، مبينًا أنه "يحق لأولياء أمور التلاميذ والطلبة إذا رغبوا في التعليم الالكتروني بمساندة الأهل ملء تعهد بذلك على أن يؤدي التلاميذ والطلبة الامتحانات التحريرية والفصلية بشكل حضوري".

وأضاف، أنه "سيتم وضع مهلة أسبوعين للأولياء لملء استمارة التعهد وبعدها لن يكون بإمكان التلميذ أو الطالب العودة إلى الدوام الحضوري لغاية انتهاء الموسم الدراسي في المدارس".

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