مصرع شاب كويتي خلال

2021/09/01 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، تفاصيل بشأن مقتل مواطن كويتي برصاص رجل عسكري في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء.

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