2021/09/01 | 22:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pAOi9a--csw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط. أبناء الكوت يستقبلون أبطال المنتخب العراقي الحاصلين على 39 ميدالية ببطولة العالم للقوة البدنية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط. أبناء الكوت يستقبلون أبطال المنتخب العراقي الحاصلين على 39 ميدالية ببطولة العالم للقوة البدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).