2021/09/01 | 22:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: phPXBTPe61o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.عماد جميل محسن/ أعلام مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.عماد جميل محسن/ أعلام مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).