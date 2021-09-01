2021/09/01 | 22:08 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض: نعمل على إيواء نحو 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية أميركية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/01 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: نعمل على إيواء نحو 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية أميركية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: نعمل على إيواء نحو 50 ألف أفغاني في قواعد عسكرية أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).