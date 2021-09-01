أمانة مجلس الوزراء تصدر توجيها يتعلق بذوي الشهداء.. وثيقة

2021/09/01 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تعميما لوزارات الدولة كافة والمحافظات يخص عمل ذوي الشهداء.

وذكرت الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة وتلقتها (بغداد اليوم): "استنادا الى قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية وقانون الموازنة لعام 2021 الى حق المشمولين بها بالنقل الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي يرغبون بالعمل فيها".

وهددت الأمانة العامة بحسب الوثيقة المخالفين بـ"المسؤولية الجزائية المترتبة على ذلك وفق قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".

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